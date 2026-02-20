Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında bakan yardımcılıklarında atamalar yapıldı.
Adalet Bakanlığı’nda görev yapan Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevlerinden alınırken yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız Bakan Yardımcısı olarak atandı.
İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken; yerlerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.