Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bakanlığa başvuruda bulundu!

5 Temmuz’da Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonların ardından tutuklanan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yargı sürecinin memleketi Adana’da sürdürülmesi için Adalet Bakanlığı’na nakil talebinde bulundu.

Karalar’ın tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini üstlenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti.

"Benim İstanbul'da Silivri'de ne işim var’ diyor”

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seçer, Karalar’ın Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu duyurdu. Karalar’ın Adana’ya nakledilmek istediğini belirten Seçer, “O da şunu diyor, ‘Ben Adanalıyım. Ben Adana'ya gideyim. Adana'da yargı karşısına çıkarsınlar. Adana'da cezaevinde tutuklu mahkeme sürecimi bekleyeyim. Benim İstanbul'da Silivri'de ne işim var’ diyor” diye konuştu.

"Zeydan Karalar'ın İBB dosyasıyla alakası yok"

Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Seçer, Karalar’a yöneltilen suçlamaların 2016 yılına uzandığını işaret ederek, “Zeydan Başkanı'nın şöyle bir özel durumu var. Biliyorsunuz ona isnat edilen suç 2016'lı yıllara gidiyor. Yani bugün İBB dosyasıyla alakası yok aslında. İBB dosyası isnat edilen bir örgütten bahsediliyor. O tarihlerde zaten böyle bir örgüt iddiası yok ortada” dedi. Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.