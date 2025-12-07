Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tahliye talebi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliyesi için mahkemeye başvuru yapıldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Karalar, 8 Temmuz 2025’ten bu yana tutuklu bulunuyor. Avukatları Battal Özer ve Sertaç Köse, 9 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek tutukluluk incelemesi öncesinde mahkemeye tahliye talebini içeren bir dilekçe sundu. Başvuru ile birlikte Karalar’ın tahliye edilmesi yönündeki taleplerin değerlendirileceği öğrenildi.

Hazırlanan dilekçede, dosya kapsamındaki HTS kayıtları ile ifadeler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve delil niteliği taşıyan bazı belgelerin kurgusal olduğu öne sürüldü.Dilekçenin önemli bir bölümünü HTS (telefon sinyal) kayıtlarına dayalı analizler oluşturdu.

Avukatlar, iddianamede yer alan para teslimat tarihlerinde, parayı taşıdığı iddia edilen kişilerin farklı şehirlerde olduğunun HTS kayıtlarıyla görüldüğünü savundu.

Dilekçede şu tespitlere yer verildi:

“13 Nisan 2018 tarihli iddia: İddianamede 13 Nisan 2018 günü saat 14.49’da Adana’da paranın sanık Tekin Sönmez’e teslim edildiği öne sürülse de, savunma makamı HTS kayıtlarına göre Tekin Sönmez’in 12 Nisan 2018 günü Adana’dan ayrıldığını ve iddia edilen tarihte İstanbul’da bulunduğunu belirtti.

7 Mart 2019 tarihli iddia: Benzer şekilde 07 Mart 2019 tarihinde Adana’da para teslimatı yapıldığı iddiasına karşılık, HTS kayıtlarının sanık Tekin Sönmez’in o tarihte İstanbul’da olduğunu, Adana’ya ise 25 Mart 2019 tarihinde geldiğini gösterdiği ifade edildi.”

Dilekçede, sanık Baki Nugay’ın soruşturma aşamasındaki ifadelerinin çelişkiler içerdiği öne sürüldü. Nugay’ın 16 Mayıs 2025 tarihli ilk ifadesinde "Kimseye rüşvet vermedim" dediği, ancak 5 ay sonra tutukluluktan kurtulmak amacıyla ifade değiştirerek "Hak edişlerimi alamadığım için ödeme yaptım" şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

Avukatlar, Nugay’ın 15 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde ikamet ettiği konutun adresini dahi hatırlayamadığını, buna karşın yıllar önceki tarihleri net bir şekilde hatırlamasının şüphe uyandırdığını belirtti.

Savunma dilekçesinde, rüşvet iddialarının zamanlamasına ilişkin itirazlar da yer aldı. Mayıs 2016’da imzalanan sözleşmeden 18 ay sonra, 2017 yılının sonunda rüşvet ödemelerinin başladığı iddiasının mantıksız olduğu savunuldu. Ayrıca, Zeydan Karalar’ın Mart 2019 yerel seçimleri ile görev süresinin dolacağı, yeniden aday olup olmayacağının o dönem belirsiz olduğu bir süreçte, geleceğe dönük bir ihale için menfaat temin etmesinin hayatın olağan akışına uymadığı ifade edildi.

Avukatlar suçlamaların seçici olduğunu iddia etti

Dilekçede, 24 Mayıs 2025 tarihli MASAK raporuna da değinildi. Rapora göre, sanık Hamit Ünal’ın hesaplarından 2017-2019 yılları arasında toplam 474 milyon TL tutarında 2 bin 798 para çıkış işlemi yapıldığı belirtildi. Avukatlar, binlerce işlem arasından sadece 11 işlemin seçilerek "muhtemel tarihler" üzerinden suçlamaya konu edildiğini, bu durumun objektiflikten uzak olduğunu iddia etti.

Tahliye talebi

Dilekçenin sonuç bölümünde, Zeydan Karalar’ın 67 yaşında olduğu, haftanın her günü belediye binasında fiilen çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunmadığı vurgulandı. Avukatlar Battal Özer ve Sertaç Köse, uzman görüşleri, hak ediş belgeleri ve HTS kayıtlarındaki veriler doğrultusunda, 9 Aralık 2025 tarihinde yapılacak incelemede müvekkillerinin tahliyesini talep etti.