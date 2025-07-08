Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 10 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Zeydan Karalar tutuklandı

Cumhuriyet savcılığı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Karalar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeydan Karalar savcılık ifadesinde ne dedi?

“Hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir”

Zeydan Karalar savcılık ifadesinde, müteahhit Baki Nugay’ın rüşvet iddialarını “tamamen iftira” olarak niteledi ve “Hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir” dedi. Karalar, yaklaşık 12 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü ve suçlamaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini söyledi.

Zeydan Karalar, Baki Nugay ile tanışıklığının belediye müteahhitliği sürecine dayandığını anlattı, iddia edildiği gibi makamda para konuşulmadığını söyledi. Karalar, “Firma önceki AK Parti döneminde ihale almış, ben başkan seçildikten sonra da çalışmaya devam etmiştir. Hak ediş evrakları incelendiğinde ödemeleri geç alıp almadıkları görülecektir” dedi.

Baki Nugay’ın 2016’da ortaklıktan ayrıldığını, ancak 2019’da para verdiğini iddia ettiğini hatırlatan Karalar, bu çelişkiyi “Hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir” sözleriyle eleştirdi.

“4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değil”

Dosyada adı geçen Özcan Zenger’in firma yetkilileriyle görüşmesinin görev tanımı gereği olduğunu ifade eden Karalar, bu görüşmelerin içeriğini bilmediğini ve kendisinin kimseyi yönlendirmediğini söyledi.

Nugay’ın cezaevi koşulları nedeniyle sağlıklı ifade veremediğini öne süren Karalar, “Ben çağrıldığımda gelebilecek birisiyim. Buna rağmen 4 gün gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu operasyonun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

Avukatlardan dosyanın Adana’ya gönderilmesi talebi

Karalar’ın avukatları, soruşturma dosyasının tefrik edilerek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini istedi. Avukatlar, “Son ödeme yeri Adana olarak öne sürülmüştür. Zincirleme suç hükümleri dikkate alındığında fiilin işlendiği yerin son eylem yeri olduğu bu nedenle Adana ilinde işlendiğinin değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Avukatlar, belediye tarafından yapılan ödemelerin düzenli olduğunu ve para verildiği iddia edilen tarihler sonrasında da herhangi bir artış yaşanmadığını söyledi. “Şahıs banka kayıtlarından yola çıkarak kurgu yapmıştır” diyen avukatlar, Nugay’ın ifadesindeki tarihlerin, ödeme dökümleriyle çeliştiğini ifade etti. Avukatlar, “Başkan ayrıldıktan sonra da firmaya ödenmesi gereken 80 milyon TL borç vardı. İddialar doğru olsaydı bu borç bırakılmazdı” diyerek, iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.