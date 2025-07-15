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Adana Büyükşehir Belediyesi için seçim tarihi belli oldu

Adana Valiliği, Zeydan Karalar’ın yerine başkan vekili seçmek üzere meclisin 18 Temmuz’da toplanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Adana Büyükşehir Belediyesi için seçim tarihi belli oldu
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 Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada "5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." denildi.

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