Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.
Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.