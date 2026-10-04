Adana depreminde kayalar tepelerden yuvarlandı, işte korkutan anlar

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Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra da 4,9 büyüklüğünde, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5.2 büyüklükte depremler meydana geldi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.