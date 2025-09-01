Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak uçakta fenalaştı: Uçak acil iniş yaptı
Adana'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Ankara'ya gitmek üzere bindiği uçakta tansiyon hastalığı nedeniyle fenalaştı. Acil iniş yapan uçaktaki Durak, Tarsus'ta hastaneye kaldırıldı.
Bu sabah Adana'dan Ankara'ya gitmek üzere uçağa binen Adana'nın eski belediye başkanlarından 87 yaşındaki Aytaç Durak, yolculuk sırasında tansiyon hastalığı sebebiyle fenalaştı.
Adana-İstanbul seferini yapan 09.45 uçağı, Durak'ın rahatsızlanması üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı.
5 dönem boyunca Adana'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Aytaç Durak'ın, inişin ardından önce Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye ardından Adana'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Durak'ın şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi.