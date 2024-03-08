Adana Kadın Sanayiciler Platformu, 100 üyeye ulaştı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) bir grup kadın sanayicinin Ayça Çelik öncülüğünde başlattığı Kadın Sanayiciler Platformu hareketi 8 yılı geride bıraktı. Platform Kurucusu ve Başkanı Ayça Çelik, 10 kadın sanayici ile başlayan yapının 100 kadın üyeye ulaştığını dile getirdi. Kimteks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olan, Adana Sanayi Odası’nda Tekstil Komite Başkanlığı yapan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İcra Kurulu'nda yer alan Ayça Çelik, platform olarak da kadın sanayicilerin her alanda kendini geliştirmesini hedefl ediklerini söyledi. Platform olarak öncelikle networking ağını geliştirdiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Birbirimize model oluyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Kız kardeş gibiyiz. Beraber güçlü olduğumuzu hissederek bir aradayız. Biz kendimizi platforma ait hissediyoruz. Her buluşmamızda birbirimizin niteliklerini artırdıkça başarılı kadınlar olmaya yol açıyoruz. Sinerji yaratıyoruz. Amaç, birbirimizin bilgi birikimini artırmak. Bu yıl Türkiye çapında kadın kuruluşlarıyla çok ciddi projelerimiz olacak. Ayrıca Kalkınma Ajansı’na kadınlar ve çocuklarla ilgili iki tane proje başvurumuz var.” Çelik, “Kadın Platformu’nda yaklaşık 100 kadın sanayici var. Çok kurumsal büyüdük. Böyle ilerleyince marka değeri oldu. Logomuz var, marka patentimizi de aldık. Tamamen bir şirket gibi yönetiliyor. AOSB Başkanlığı da kurumsal anlamda destek veriyor. Bu sene yürütme kurulları kurduk. Üyelerimiz iç ve dış ilişkileri geliştirme, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri, mentörlük, sportif ve sanat gibi alanlarda çalışmalar yapıyor” dedi. Yönetimin yarısı kadın Toplam 470 çalışanı bulunan Kimteks’in yönetim kadrosundaki 70’e yakın kişinin yarısının kadın olduğunu belirten Ayça Çelik, şöyle devam etti: “Kadınlarda aidiyet duygusu ve sahiplenme daha fazla. Bu nedenle birçok sektörde kadın istihdamı oranı artıyor. Adana OSB’de özellikle yönetim kurullarında kadınların oranında artış var ve daha da artacak. Çünkü biz de platform olarak sekiz yıldır bir model olduk. Kendimizi geliştirerek bir yerlere gelme konusunda hem şirketlerimizde hem çevredeki kız öğrencilerde bunun yansımalarını görebiliyoruz.”