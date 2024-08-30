Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı
Türkiye'nin dört bir yanı depremlerle sarsılıyor. Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz'de deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta saat 01:41'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Son olarak Akdeniz sallandı. AFAD, 04:35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.