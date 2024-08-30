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Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı

Türkiye'nin dört bir yanı depremlerle sarsılıyor. Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz'de deprem oldu.

Haber Merkezi
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Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta saat 01:41'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Son olarak Akdeniz sallandı. AFAD, 04:35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.

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