Adana Kozan’da iki noktada orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.
İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.