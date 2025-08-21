Adana, Muğla ve Osmaniye’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Adana, Muğla ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun mücadelesiyle karşılandı. Adana ve Muğla'daki yangınlara havadan ve karadan yapılan müdahale devam ederken, Osmaniye'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yapılan müdahale aralıksız devam ediyor. Osmaniye'de ise Amanos Dağları eteklerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede yangın sonrası soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
Adana'da orman yangını
Adana’nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Muğla'da yangın makilik alandan ormanlık alana sıçradı
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkisinde saat 14.57’de başlayan yangın kısa sürede makilik alandan ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına kara ve hava ekipleri sevk edildi. Müdahale sürüyor.
Osmaniye'de yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.