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Adana Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası bulundu

Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan el bombası polis tarafından imha edildi.

Haber Merkezi
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Adana Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası bulundu
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Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

Bomba kontrollü şekilde patlatıldı

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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