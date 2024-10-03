Adana Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası bulundu

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

Bomba kontrollü şekilde patlatıldı

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.