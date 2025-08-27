  1. Ekonomim
  3. Adana Tufanbeyli'de orman yangını: Bölgeye ekipler sevk edildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların da destek verdiği bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mesaisi sürüyor.

