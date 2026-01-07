Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valiliği'ne atandı
Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesine göre Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze çekildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valisi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişti.
Valisi değişen illerden biri de Denizli oldu. Resmi Gazeteye göre mevcut Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. Denizli Valiliği'ne ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger atandı.