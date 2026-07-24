Adana ve Hatay'da yarın denize giriş yasaklandı

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yasak cumartesi günü geçerli

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Uyarı dikkate alınsın istendi

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

Hatay Valiliği'nden denize giriş yasağı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.