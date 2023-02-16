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Adana'da 11 müteahhit ve mühendisten 5’i tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhit ve mühendisinden 5’i tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adana’da 11 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 11 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı.

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