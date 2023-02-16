Adana'da 11 müteahhit ve mühendisten 5’i tutuklandı

Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adana’da 11 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 11 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı.