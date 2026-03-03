Adana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda gümrüklenmiş değeri 23 milyon 375 bin lira olan 4 milyon 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün taşındığı belirlenen bir tırı takibe aldı.
Ekipler, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi D-400 kara yolunda durdurdukları A.K.T. idaresindeki tırın dorsesinde arama yaptı.
Aramada, kutulara yerleştirilmiş 4 milyon 675 bin doldurulmuş sigara bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.