Adana'da 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23,5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şafak A'nın Yenibey Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, firari hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.
Şafak A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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