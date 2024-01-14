Adana'da 40,48 milyon makaron ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 40 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste 40 milyon 480 bin makaron bulan polis, şüpheli N.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.