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Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD, sabah saat 07.48'de Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin yerin 7 km derinliğinde oluştuğunu bildirdi. 

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