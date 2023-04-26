Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD, sabah saat 07.48'de Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin yerin 7 km derinliğinde oluştuğunu bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-26
Saat:07:48:31 TSİ
Enlem:37.854 N
Boylam:36.23 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/dZpVAktcE7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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