  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Korku ve endişe yaratan deprem, mesai saatlerinin başlamasına yakın meydana geldi. Vatandaşlar panik halinde kendilerini dışarı attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem