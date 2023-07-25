Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Korku ve endişe yaratan deprem, mesai saatlerinin başlamasına yakın meydana geldi. Vatandaşlar panik halinde kendilerini dışarı attı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Adana ili Kozan ilçesinde saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 25, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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