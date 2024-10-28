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Adana'da 6 saatte 20 artçı deprem oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde olan 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Haber Merkezi
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Adana'da 6 saatte 20 artçı deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve belediye ekiplerinin saha çalışmaları sürerken Kozan ilçesindeki bazı köylerde depremden sonra uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi paylaştı.

Yıkılan herhangi bir yapının olmadığını belirten Vali Köşger, "Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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