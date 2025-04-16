Adana'da 7 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Aramalar sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramalarI titizlikle sürdürüyor.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Balık tutarken görüldü

Cumali Timi'nin 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. K-9 arama-kurtarma köpeği derenin bir noktasına tepki verince, ekipler de bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Anne Karanfil Timi, "Allah rızası için bulun kuzumu" diyerek ağıt yaktı.

"Tüm ekipler seferber oldu"

Olay yerine giden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD İl Müdürü Nurettin Havutçu'dan bilgi aldı, çocuğun annesi Karanfil Timi ile görüştü.

Köşger, gazetecilere, ailenin çocuğun 12 Nisan saat 09:00'dan itibaren kaybolduğunu beyan ettiğini, olayın kendilerine saat 15:00 civarında ulaştığını söyledi.