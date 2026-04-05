Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ve depo ile 3 araçta arama yaptı.

Operasyonda, 703 bin 43 sentetik ecza, sentetik ecza üretiminde kullanılan 2 ton 259 kilo etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül ile makineler ele geçirildi.

Polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.