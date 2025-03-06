  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
Takip Et

Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

Yeni yıl öncesi başlayan sahte alkol denetimleri devam ediyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği sahte içki ölümlerinin ardından son olarak Adana'da 780 litre sahte alkol ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
Takip Et

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı. Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, üç zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'da sahte içkiden 81 kişi hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mart günü tutuklu sayısı 36’ya çıktı, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Sahte içki kullanımı dolayısıyla Ankara'da yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklamasıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklamasıSağlık
Sahte içkide devletin kaybı ne kadar?Sahte içkide devletin kaybı ne kadar?Ekonomi
Gündem
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu: Hastanede kalbi durdu, entübe edildi
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu: Entübe edildi
İmralı’dan silah bırakma çağrısı! MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
İmralı’nın çağrısı! MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı
Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Numan Kurtulmuş: "Bu ülkenin dağlarında artık sadece kardeşlik türküleri çalınacak"
Numan Kurtulmuş: "Bu ülkenin dağlarında artık sadece kardeşlik türküleri çalınacak"
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM Partili vekillere mesaj: "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin"
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM Partili vekillere mesaj