Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı. Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, üç zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'da sahte içkiden 81 kişi hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mart günü tutuklu sayısı 36’ya çıktı, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Sahte içki kullanımı dolayısıyla Ankara'da yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e yükseldi.