Adana'da aile katliamı: Uyurken başlarından tabancayla vurdu

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.A. (26), dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha A. (61), babası İlyas A. (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

Polisi arayıp ailesinin vurulduğunu söyledi

S.A, ailesini vurduktan sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve anneannenin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.