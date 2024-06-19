Adana'da akaryakıt yüklü TIR, karpuz yüklü TIR'a çarptı: Yangın çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt yüklü TIR'ın karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.
TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.
İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Pozantı istikameti ulaşıma kapandı
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.