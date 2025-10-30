  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı
Takip Et

Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı

Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı
Takip Et

Adana Seyhan'da kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı.

Bir buçuk metre yükseklikten yere fırlattı

Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak bir buçuk metre yükseklikten yere fırlattı. Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)Gündem
Gündem
AFAD Başkanı: Gebze'deki binadan sağ çıkan Dilara kızımızın sağlık durumundan iyi haberler alıyoruz
AFAD Başkanı: Gebze'deki binadan sağ çıkan Dilara kızımızın sağlık durumundan iyi haberler alıyoruz
İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti
İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat beraat etti
Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)
Sosyal medya soytarılığı: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (video)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı: DEM Parti'den açıklama
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı: DEM Parti'den açıklama
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı