Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı
Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana Seyhan'da kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı.
Bir buçuk metre yükseklikten yere fırlattı
Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak bir buçuk metre yükseklikten yere fırlattı. Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.