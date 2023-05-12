Adana'da art arda 2 deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33 ve 11.36'da 4,5 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin Kozan ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

AFAD Başkanı Yunus Demir, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.