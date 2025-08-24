Adana'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
Adana'da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 951 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

Adana'da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 951 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

