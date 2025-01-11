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Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti

Adana'da adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı adayı otel odasında ölü bulundu. Sosyal medya hesabından tehditler aldığı yönünde paylaşım yapan savcı adayının intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
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Olay, saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Silah sesi duyan çalışanlar odaya girdi. İçeri giren çalışanlar, Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcıyı Adayı Mithat Can Yalman'ı (29) başından vurulmuş halde gördü.

Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri savcı adayı Yalman'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından savcı adayı Yalman'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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