Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.