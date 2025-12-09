Adana’da deprem mi oldu, son depremler- 9 Aralık 2025
Adana son dakika deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar "Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunu araştırıyor. İşte 9 Aralık 2025 Adana deprem detayları ve son depremler listesi..
.Adana'da meydana gelen son dakika depremi bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Güne sarsıntıyla başlayan vatandaşlar, depremin merkez üssünü ve şiddetini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine yöneldi.
ADANA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Adana'nın [CEYHAN] ilçesinde saat [ 21.45.58’de] sularında bir deprem kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen sarsıntının detaylarını anlık olarak paylaştı.
Tarih: 09.12.2025
Merkez Üssü: [Ceyhan] / Adana
Büyüklük: [3.5]