Adana’da deprem mi oldu, son depremler- 9 Aralık 2025

.Adana'da meydana gelen son dakika depremi bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Güne sarsıntıyla başlayan vatandaşlar, depremin merkez üssünü ve şiddetini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine yöneldi.

ADANA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Adana'nın [CEYHAN] ilçesinde saat [ 21.45.58’de] sularında bir deprem kaydedildi.

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen sarsıntının detaylarını anlık olarak paylaştı.

Tarih: 09.12.2025

Merkez Üssü: [Ceyhan] / Adana

Büyüklük: [3.5]