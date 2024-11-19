Adana'da depremzedelere hak sahipliği başvuruları için 2 gün daha ek süre verildi
Adana Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliği başvuru süresini kaçıran vatandaşlar için 2 günlük ek başvuru süresi tanındığını duyurdu.
Valiliğin yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.
Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı bildirildi.