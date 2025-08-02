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Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video)

Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçakta yolcu olan Şeyda'nın, erkek arkadaşının teklifine ‘evet' dedikten sonra uçağın düştüğü görülüyor.

Haber Merkezi
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Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video)
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü.

Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video) - Resim : 1

Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralanarak hastaneye tedavi altına alındı.

Narenciye bahçesine düşen uçağın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video) - Resim : 2
Uçakta yolcu olarak bulunan Şeyda Doğan'ın Kelaynak Pisti'ne erkek arkadaşıyla evlilik teklifi için gelip havalandığı öğrenildi.

Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video) - Resim : 3

Görüntülerde Doğan'ın erkek arkadaşı elindeki telsiz ile sevgilisine seslenip ‘Benimle evlenir misin?' diye soruyor. Şeyda Doğan'ın is bu teklife ‘evet' dediği duyuluyor. Genç kız ‘evet' dedikten sonra uçak narenciye bahçesine düşüyor.

Adana'da düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış: İki kişi ağır yaralı (Video) - Resim : 4

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