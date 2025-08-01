  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Takip Et

Adana'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Bölgeye ekipler sevk edilirken 1 pilot ve 1 yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Takip Et


Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem
Özgür Özel: Asgari ücret 7 çeyrek altın olacak
Özgür Özel: Asgari ücret 7 çeyrek altın olacak
Kartal’da film setinde yangın! Çok sayıda ekip yönlendirildi
Kartal’da film setinde yangın! Çok sayıda ekip yönlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış rüzgarına az kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış rüzgarına az kaldı
Akdeniz zirvesi: Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü
Akdeniz zirvesi: Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü
İzmir’de kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi
İzmir’de kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak