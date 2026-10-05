Adana'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.51'de, merkez üssü Saimbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Bu konularda ilginizi çekebilir