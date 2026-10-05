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Adana'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Adana'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.51'de, merkez üssü Saimbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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