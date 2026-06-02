Adana'da hakim hakkında rüşvet iddiası: Görevden uzaklaştırıldı

Adana Adliyesi'nde görev yapan bir ağır ceza mahkemesi hakimi hakkında ortaya atılan rüşvet iddiaları yargı gündemine oturdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yürüttüğü inceleme kapsamında hakim, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İddialara göre söz konusu hakim, bazı dosyalarda sanıkların tahliyesi karşılığında maddi menfaat sağladı.

İddialar HSK raporuna yansıdı

HSK 2. Dairesi tarafından hazırlanan raporda, hakimin bazı avukatlarla birlikte hareket ederek çeşitli soruşturma ve davalarda yer alan sanıkların tahliyesine yönelik kararlar verdiği öne sürüldü.

Raporda, birden fazla suça karıştığı belirtilen bazı şüphelilerin maddi menfaat karşılığında tahliye edildiği yönündeki iddialara yer verildi.

İnceleme dosyasında, suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen bir şüphelinin "nitelikli yağma" suçlaması kapsamında gözaltına alındığı ve daha sonra tahliye edildiğine ilişkin iddiaların da bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı soruşturmalarda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmediği yönündeki değerlendirmelerin de raporda yer aldığı ifade edildi.

HSK'dan görevden uzaklaştırma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, incelemenin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla söz konusu hakimin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakimin ilerleyen günlerde ifade vermesinin beklendiği öğrenildi.