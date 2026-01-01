Adana’da hanelere ve İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak; insana dokunan, kalıcı ve kapsayıcı politikaları sahada görünür kılmakla mümkündür” mesajı verdi.

Kepme, 2025 yılı içerisinde Adana’nın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen hane ziyaretleri, sosyal dayanışma buluşmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik destek organizasyonlarının, “gönüllülük esası ve koordinasyon kültürüyle” sürdürüldüğünü belirtti. AK Parti Adana teşkilatının sosyal politikalar alanındaki çalışmalarında; yaşlılar, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler, dar gelirli aileler ile eğitim çağındaki çocukların önceliklendirildiğini ifade etti.

‘Saha ve koordinasyon’ vurgusu

Filiz Kepme, 2025 boyunca sosyal yardım çalışmalarının yalnızca ayni desteklerle sınırlı kalmadığını; yönlendirme, danışmanlık ve kamu hizmetlerine erişim konularında da vatandaşların bilgilendirildiğini kaydetti. Bu kapsamda ilgili kamu kurumları ve sivil toplum paydaşlarıyla iletişimin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kepme, sosyal destek mekanizmalarının “ihtiyaca göre şekillenen” bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti.

2025 yılında aile odaklı sosyal hizmet anlayışının, hem ulusal düzeyde hem de yerelde daha görünür hale geldiğini vurgulayan Kepme; “Aile Yılı” çerçevesinde Adana’da kamu kurumları ve yerel paydaşlarla yürütülen farkındalık ve iş birliği çalışmalarının da toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulduğunu belirtti.

Ramazan ayının gündemi ‘dayanışma’ oldu

Kepme, yıl içerisinde özellikle Ramazan döneminde sosyal politikalar başlığı altında yoğun bir çalışma takviminin işletildiğini belirterek; gıda, giyim ve temel ihtiyaç odaklı desteklerin yanı sıra mahalle ziyaretleriyle talep ve ihtiyaçların doğrudan tespit edildiğini kaydetti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın Adana’da gerçekleştirdiği genişletilmiş istişare ve değerlendirme toplantısında da teşkilat düzeyinde programların senkronize biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Daha fazla erişilebilirlik, daha güçlü sosyal kapsayıcılık

2026 yılına yönelik iyi dileklerini paylaşan Filiz Kepme, önümüzdeki dönemde sosyal politikalarda üç ana başlığa odaklanacaklarını belirtti. Kepme, ihtiyaç sahiplerinin doğru hizmete zamanında ulaşabilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirileceğini, engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin sosyal bütünleşmeyi artıracak şekilde ele alınacağını ifade etti. Ayrıca kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliğinin artırılarak koordinasyonun daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Kepme, mesajında 2026 yılının Adana ve Türkiye için daha fazla huzur, dayanışma ve refah getirmesini temenni ederek, birlikte üreten, birlikte paylaşan ve kimseyi geride bırakmayan sosyal anlayışı büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.