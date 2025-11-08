  1. Ekonomim
Adana’da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmasını sürüyor.

Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

