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Adana'da ilginç olay! Yüreğir'in kalbi çalındı, başkan çağrı yaptı: Kim aldıysa getirsin arkadaşlar

Adana'da sıradışı bir olay yaşandı. Yüreğir Belediyesi'nin bir parktaki logosunda bulunan kalp şekli çalındı. Yaşanan olayın ardından Belediye Başkanı Demirçalı, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye çağrı yaptı.

Haber Merkezi
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Adana'da ilginç olay! Yüreğir'in kalbi çalındı, başkan çağrı yaptı: Kim aldıysa getirsin arkadaşlar
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Adana Yüreğir'deki Serinevler Parkı'nda, belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi. Şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.

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