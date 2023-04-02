  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
Takip Et

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandıDepremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandıGündem

 