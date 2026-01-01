Adana'da kargo firması sorumlusunun öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir kargo firmasının şube müdürü Kamil Çelik’in tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık'ta bir kargo şirketinin Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki şubesinin müdürü 31 yaşındaki Kamil Çelik'i tabancayla öldürüp kaçan zanlının kimliğini belirledi.
Polis ekipleri, firari cinayet zanlısı 20 yaşındaki Mehmet Fırat Y.'yi merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yakaladı, olaya karıştığı iddia edilen şüpheli Ömer D'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kargo şubesinde Mehmet Fırat Y. tarafından tabancayla yaralanan Kamil Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Çelik'in, şüphelilerin kargolamak istediği kolilerde kaçak sigara olduğunu görmesinin ardından polise ihbarda bulunması nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.