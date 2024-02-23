Adana'da kebapçı açılışında izdiham

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1995'ten bu yana faaliyet gösteren bir kebapçının şube açılışında bedava kebap dağıtımı nedeniyle izdiham yaşandı.

Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile pek çok sosyal medya fenomeni katıldı. Başkan Karalar yoğunluğu görünce ocak başına geçip kebabını kendi aldı. Karalar ayak üstü kebabını yiyip kurdeleyi kesti.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan işletme sahibi Cihangir Korkmaz, “Açılışımız çok yoğun katılımla gerçekleşti. Sosyal medya fenomenleri ve sanatçılarımız geldi. İnsanlar çok güzel ilgi gösterdi. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Yeni şubelerimiz yakında gelecek. İnsanlar bugün çok keyifli bir gün geçirdi” dedi.