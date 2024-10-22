Adana'da korkunç ev yangını! 3 çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da meydana gelen korkunç yangından acı haberler geldi. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 çocuk hayatını kaybetti

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi. Söz konusu evde ekiplerin incelemeleri sürüyor.