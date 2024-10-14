Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00:29'da meydana gelen depremin derinliğiyse 7.03 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-14
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:37.80389 N
Boylam:36.16722 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/JRWt4ekWZZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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