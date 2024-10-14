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Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00:29'da meydana gelen depremin derinliğiyse 7.03 km olarak kaydedildi.

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