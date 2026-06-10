Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Adana'nın Feke ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Adana'nın Feke ilçesinde saat 18.43'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 13.88 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Feke (Adana)
Tarih:2026-06-10
Saat:18:43:13 TSİ
Enlem:37.81 N
Boylam:36.08417 E
Derinlik:13.88 km
Detay:https://t.co/MwXgcgQFQt@afadbaskanlik