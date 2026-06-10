  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Adana'nın Feke ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Adana'nın Feke ilçesinde saat 18.43'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.88 km olarak belirtildi.