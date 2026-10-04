Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2026-10-04
Saat:19:00:24 TSİ
Enlem:37.76667 N
Boylam:36.09767 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/44FC3EJpG2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi