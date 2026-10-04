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Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
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Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

 