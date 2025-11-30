  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Takip Et

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü.

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü - Resim : 1

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Hangi sanatçı nerede konser verecek?İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Hangi sanatçı nerede konser verecek?Gündem
Şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldıŞiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldıGündem
Gündem
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldı
Şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldı
İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Hangi sanatçı nerede konser verecek?
İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Kim nerede konser verecek?
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Bakan Tunç açıkladı: 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü
Bakan Tunç açıkladı: 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı